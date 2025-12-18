بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي 2.7 بالمئة وهو أقل من التوقعات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في بيان، الخميس، بأن القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر سجلت زيادة سنوية بلغت 2.7 بالمئة، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع بنحو 3 بالمئة.

وذكر البيان أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة في نوفمبر على أساس شهري، بعد التعديل الموسمي.

كما زاد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بالنسبة ذاتها، ليصل معدله السنوي إلى 2.6 بالمئة.

وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أنه لم يتمكن من جمع جزء كبير من بيانات أسعار شهر أكتوبر الماضي بسبب إغلاق الحكومة.

وكانت الحكومة الفيدرالية، توقفت عن العمل في 1 أكتوبر 2025 بسبب فشل الكونغرس في تمرير ميزانية جديدة قبل بدء السنة المالية، ما أدى إلى تعليق عمل مؤسسات حكومية واسعة النطاق ودخول البلاد في أطول إغلاق حكومي بتاريخها.