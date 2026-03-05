إيران تستهدف مجددا مواقع لجماعات كردية في العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها استهدفت مجددا جماعات كردية في العراق المجاور.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس نقلا عن قيادة الجيش في طهران بأن ثلاثة صواريخ أُطلقت على مقرات الجماعات المعارضة.

وأصدرت قناة الدعاية الإيرانية "برس تي في" مقاطع فيديو قالت إنها تظهر تأثير الصواريخ على مواقع "الانفصاليين المعادين لإيران".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفكر في تسليح الجماعات الكردية لإثارة انتفاضة ضد القيادة الإيرانية، لكن البيت الأبيض نفى تلك التقارير.

ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب تحدث مع قادة أكراد في المنطقة بشأن القاعدة الأمريكية في شمال العراق.

ويشكل الأكراد جماعة عرقية يُقدر عددهم بحوالي 30 مليون شخص يعيشون بشكل رئيسي في العراق وإيران وسوريا وتركيا.

وناضل الأكراد لعقود من أجل إقامة دولة لهم وتعرضوا طويلا للاضطهاد والقمع في العراق وإيران وتركيا. وأقيمت المنطقة الكردية ذات الحكم الذاتي في العراق بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.