أعلنت السلطات في سنغافورة اليوم الجمعة مصادرة 9.12 طن من لحوم حيوان " آكل النمل الحرشفي" (البانجول) كانت داخل حاوية شحن، في واحدة من أكبر الضربات الموجهة لتجارة لحوم حيوان هذا الحيوان في السنوات الأخيرة.

ووفقا لبيان مشترك من إدارة الجمارك ومكتب الحدائق الوطنية في سنغافورة، عثر على 230 حقيبة تحتوي على قطع اللحوم أثناء تفتيش حاوية طولها 12 متر في "باسير بانيانج" في 3 أبريل الجاري.

وكانت الشحنة، المصرح بها على أنها تحتوي على لحوم مجمدة، قادمة من نيجيريا في طريقها إلى فيتنام.

وأضاف البيان أنه عثر على قطع اللحوم، التي تقدر قيمتها بحوالي 7ر38 مليون دولار أمريكي، وسط كميات من اللحوم المجمدة. كما عثر على 177 كيلوجرام من عاج الفيلة، مقطعة ومنحوتة، وتقدر قيمتها بنحو 5ر88 ألف دولار.

وقالت سلطات الحدائق الوطنية في سنغافورة إن قطع اللحوم تعود لأربعة أصناف مختلفة من "أكل النمل الحرشفي".

وتأتي عملية الضبط هذه بعد وقت قصير من مداهمات نفذتها السلطات الماليزية تم خلالها ضبط 30 طنا من "آكل النمل الحرشفي" ولحومه في جزيرة بورنيو، شرقي ولاية صباح، في شهر شباط/ فبراير الماضي.

ويعتبر "آكل النمل الحرشفي" أحد أكثر الثدييات التي يتم تهريبها في العالم، وفقا للصندوق العالمي للطبيعة.

وحراشف "آكل النمل"، والتي تتكون من نفس الكرياتين الموجود في شعر وأظافر الإنسان، باهظة الثمن بسبب استخدامها في الطب التقليدي، ويعتقد أنها تستخدم كعلاج لمجموعة واسعة من الأمراض بداية من الربو إلى الروماتيزم والتهاب المفاصل.

ويجد كثيرون في الصين وفيتنام لحومها طعاما شهيا.