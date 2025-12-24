وزير الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد منذ 2018

- البريد المصرى يشهد تطوير شامل لدعم التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالى

- رئيس البريد: إطلاق تطبيق "فلوسى" قريبا كأول منصة رقمية تتيح للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول



اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتشكيله الجديد برئاسة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك فى مقر الهيئة بالقرية الذكية.

وفى كلمته خلال الاجتماع، وجه الدكتور عمرو طلعت الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق تقديرًا لما بذلوه من جهود وما قدموه من خبرات أسهمت فى تطوير منظومة العمل بالبريد المصرى، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن البريد المصرى يُعد من أعرق المؤسسات فى مصر، إذ تأسس عام 1865، قبل إنشاء الاتحاد البريدى العالمى بعشر سنوات، ليكون عضوًا مؤسسًا فيه؛ موضحا أن البريد المصرى وعلى مدار مسيرة ممتدة لنحو 160 عامًا، حقق إنجازات وتقدمًا ملموسًا فى مجالات متعددة، وكان أهم ما ميز هذه المسيرة هو بناء ثقة المواطن المصرى، باعتبار أن البريد منفذًا رئيسيًا لتقديم الخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات البريدية؛ مشيرا إلى أن تقديم البريد الخدمات للمواطنين بكفاءة، ساهم فى ترسيخ هذه الثقة وهو ماينعكس فى إقبال المواطنين على أى خدمات جديدة يطلقها البريد المصرى؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الثقة والبناء عليها، بما يضمن استمرار البريد المصرى كهيئة رائدة على المستويات المحلى والإقليمى والدولى.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التطورات التى شهدها البريد المصرى على مدار سبعة أعوام، مشيرًا إلى ان إجمالى منافذ البريد حاليًا يصل إلى 4651 منفذًا، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 85% من هذه المكاتب على مستوى الجمهورية، مع الاقتراب من الانتهاء من تنفيذ مستهدفات الهيئة فى المراحل الثلاثة لمشروع حياة كريمة.

وأضاف أنه منذ عام 2018 تمت إضافة نحو ألف منفذ بريد، شملت 770 مكتب بريد، إلى جانب الأكشاك البريدية والمكاتب المتنقلة، فضلًا عن نشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد؛ موضحا انتشار ماكينات الصراف الآلى فى ما يقرب من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ مؤكدا أن هذه الجهود تعزز قدرة الهيئة على التوسع فى إطلاق الخدمات المالية والحكومية والبريدية، وتقديم حزم خدمية تتوافق مع متطلبات المواطن المصرى.

كما لفت إلى خدمة وصلها التى أطلقها البريد المصرى لتحفيز التجارة الالكترونية؛ موضحا أنه تم إنشاء أكثر من 47 مركزًا لوجيستيًا لدعم الخدمات البريدية وتقديمها للمواطنين بصورة مميكنة، إلى جانب تجديد متحف البريد وزيادة معروضاته بنحو 3 أضعاف، ليصبح من أفضل متاحف البريد على المستويين الإقليمى والدولى.

وأكد أن البريد المصرى يشهد تطوير شامل لدعم التوسع فى تقديم خدمات التحول الرقمى والشمول المالى، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التى تستكمل مسيرة التطوير.

وخلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، وجهت داليا الباز الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم التى أسهمت فى تحقيق هذه النجاحات، معربة عن ترحيبها بأعضاء المجلس الجديد.

وخلال كلمتها استعرضت داليا الباز، ملامح التطور الذى شهده البريد المصرى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات بفضل الاستثمار فى تطوير مكاتب البريد، وتقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات، واستحداث خدمات جديدة أسهمت فى استعادة الهيئة لدورها الإستراتيجي، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها.

وأوضحت داليا الباز أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تقديم خدمات للغير، سواء كانت حكومية أو مالية، بالاعتماد على الانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد، مشيرة إلى أن البريد يولى اهتمامًا خاصًا بالخدمات الرقمية لاستقطاب فئة الشباب، لافتة إلى قرب إطلاق تطبيق «فلوسى» تزامنًا مع عيد البريد المقبل، كأول منصة رقمية فى مصر تتيح للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول، فضلًا عن إعادة إطلاق تطبيق «إيزى باي» بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» لإتاحة إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة عبر الهاتف.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة داليا الباز في ديسمبر الجارى.