تحذير أممي من تقييد قدرة حكومة فنزويلا على تقديم الخدمات العامة

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، إن القيود الجوية والبحرية المفروضة على فنزويلا "تنطوي على مخاطر بتقييد القدرة المالية للحكومة على تقديم الخدمات العامة الأساسية".

جاء ذلك في كلمة لخياري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تطرق فيها إلى الأوضاع في فنزويلا التي شهدت في الآونة الأخيرة توترا مع الولايات المتحدة.

وأشار خياري إلى أن فنزويلا تمتلك حاليا اقتصادا "هشا للغاية"، وأن ملايين الأشخاص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتا إلى أن البلاد "تكافح ارتفاع التضخم وتآكل الدخل".

وأوضح أن القيود الجوية والبحرية المفروضة مؤخرا على فنزويلا، إلى جانب تراجع الصادرات، تحمل خطرا يتمثل في تقييد القدرة المالية للحكومة على تقديم الخدمات العامة الأساسية.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين فنزويلا والولايات المتحدة، إذ احتجزت الأخيرة ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، عقب إعلان واشنطن أنها ستصادر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بذريعة تمويل كراكاس لـ"إرهاب المخدرات".

كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التنحي عن منصبه، وهدده بوجود أسطول بحري "ضخم" يحيط بفنزويلا.