إصابة 83 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة ضمن مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن إصابة 83 فلسطينيا بجروح اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق القطاع ضمن مسيرات العودة.

وذكرت الوزارة- في بيان أن العدد المذكور من الإصابات جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وبينهم حالة حرجة للغاية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في غزة دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "انتصار الكرامة".

من جهته، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة، إلا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية- خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد شمال القطاع "إن حماس تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على الاحتلال، للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "هنالك حراكا إيجابيا في مباحثات التهدئة، وقضيتنا ليست إنسانية إنها قضية تحرر وطني".

وأعلن مسؤولون في الفصائل الفلسطينية قبل أيام عن تقدم في وساطة مصر لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل على خلفية تظاهرات مسيرات العودة المستمرة منذ عام، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاما، وقتل فيها 271 فلسطينيا.