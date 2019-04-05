روسيا وفنزويلا توقعان اتفاقية تعاون زراعي

وقعَّت روسيا وفنزويلا، اليوم الجمعة، اتفاقية حول التعاون في مجال الزراعة، في اجتماع اللجنة الوزارية الروسية - الفنزويلية، رفيعة المستوى في موسكو.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن كل من وزير الزراعة الفنزويلي، ويلمار كاسترو سوتيلدو، ونائب وزير الزراعة الروسي، سيرجي ليفيي، وقعا على وثيقة بعنوان "مذكرة تفاهم بين وزارة السلطة الشعبية للزراعة والأراضي في جمهورية فنزويلا البوليفارية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، في مجال المشتريات الزراعية".

وتستضيف العاصمة الروسية أعمال الدورة الـ14 للجنة الوزارية الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى، وتشمل أعمال هذه الدورة اجتماعا لرجال الأعمال في البلدين.

وتقوم روسيا بتقديم المساعدة السياسية والإنسانية لفنزويلا، منذ بدء الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة في البلاد، إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه، يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا.

ووصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ما يجري في بلاده بمحاولة انقلاب، واصفا جوايدو بأنه دمية بيد الولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.