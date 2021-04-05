بوتين يمكن نفسه من الاستمرار في الحكم حتى عام 2036

بتوقيع منه، مكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه من البقاء نظرياً في السلطة حتى عام 2036.



وقد نشر القانون، الذي ألغى الفترة السابقة التي قضاها بوتين فى منصبه ليقف عند نقطة الصفر ، على البوابة الإلكترونية الحكومية اليوم الاثنين .



وكان مجلس الدوما أقر هذا القانون في نهاية آذار/مارس الماضي تنفيذا لنقطة أساسية في الدستور الجديد المثير للجدل الذي صوت عليه الروس في تموز/يوليو الماضي.



وبموجب دستور عام 1993 السابق، كان على بوتن أن يغادر الكرملين في عام 2024. ولكن من خلال إلغاء فترة ولايته السابقة في منصبه منذ عام 2000، يمكن الآن للرجل البالغ من العمر 68 عاماً أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ـ ومن الناحية النظرية يستمر في حكم روسيا حتى عام 2036.



وقد منحت أكبر عملية إعادة هيكلة دستورية في التاريخ الروسي لبوتن سلطات أكبر بكثير.



وفي الوقت ذاته، اتهم أعضاء المعارضة الروسية الرئيس بإساءة استخدام سلطته وبالضرب بالدستور عرض الحائط.