إيفانكا ترامب تدلي بإفادتها في قضية اقتحام الكونجرس

تدلي إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، الثلاثاء، بإفادتها أمام لجنة التحقيق في اقتحام مقر الكونجرس في عام 2021، وفق وسائل إعلام، في حين يعزز المشرّعون جهودهم لجمع أدلة من الحلقة الأقرب للملياردير الجمهوري.



وكانت لجنة التحقيق النيابية في أحداث السادس من يناير، سعت إلى إقناع إيفانكا، سيدة الأعمال البالغة 40 عاماً، والمستشارة السابقة لوالدها، بالمثول طوعاً أمامها، بعدما أبلغت الهيئة بوجود أدلة تفيد بأنها سعت لإقناع والدها بإعطاء مناصريه توجيهات بنبذ العنف، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وجاء في مذكّرة وجّهها إليها رئيس اللجنة بيني طومسون في يناير، أن شهادات تم الإدلاء بها أمام اللجنة تشير إلى أن أفراداً في طاقم البيت الأبيض طلبوا منكم في مناسبات عدة المساعدة من خلال محاولة إقناع الرئيس ترامب بالتصدي لوضعية الخروج عن القانون السائدة.



ولم تؤكد اللجنة على الفور صحّة ما أوردته محطة "ان.بي.سي'، التلفزيونية وصحيفة "بوليتيكو" من معلومات حول مثول إيفانكا ترامب أمامها.



والخميس أدلى جاريد كوشنر، زوج إيفانكا، بإفادته أمام لجنة التحقيق، وهو كان أقرب مستشاري الرئيس السابق وأول فرد من عائلته يدلي بإفادته أمام اللجنة.



وتحدث كوشنر عبر الفيديو بعدما وافق طوعاً على الرد على أسئلة اللجنة، من دون تلقي أمر بالمثول.



وكان نحو ألفي شخص من مناصري ترامب، عمدوا إلى اقتحام الكونجرس خلال جلسة المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.



وأوقف نحو 800 شخص لضلوعهم في الهجوم، واعترف حوالي 220 شخصاً بالذنب في تهم مختلفة.