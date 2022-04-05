إحالة 6 موظفين بمطار القاهرة للجنايات لاتهامهم بالتورط في التهريب

قررت نيابة شرق القاهرة إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتهريب وتحقيق أرباح غير مشروعة من أعمال وظيفتهم في قرية البضائع بمطار القاهرة.

والمتهمون في القضية هم كل من "مصطفى.ع" مأمور منفذ جمركي بموقع لوفتهانزا الجمركي سابقا، ويعمل مأمور حركة في جمرك المهبط بمطار القاهرة، و"شريف. م" مأمور منفذ بموقع لوفتهانزا الجمركي بمطار القاهرة سابقاً، و"صفوت .ش" مأمور منفذ جمركي بموقع لوفتهانزا الجمركي في مطار القاهرة سابقاً، ويعمل مدير جمرك الأشعة الشخصية والمشرف علي المنفذ الآلي (محبوسين)، و"السيد .س" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"أحمد .م" مستخلص جمركي، و"محمد .ع" مستخلص جمركي (هاربون).

وأسند أمر الإحالة للمتهمين من الأول إلى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية في قرية البضائع بمطار القاهرة حصلوا لغيرهم علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهم، حيث مكنوا المتهم الرابع "السيد .س" صاحب شركة، من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة ببوانص الشحن عددهم ثلاثة إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع محلها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وواحد وستون جنيه مصريا، حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل، وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ، وذلك عن طريق قيامهم بالتخلي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية تظفير المتهم الرابع "السيد.س" بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكب المتهمون تزويرا في محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم "دفتر حركة المنافذ الخاص بمنفذ لوفتهانزا الجمركى" حال كونهم من المختصين بتحريرها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمدوا اثبات مرور الرسائل الجمركية وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالدفتر محل عملهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع وحتى السادس اشتركوا عن طريق الاتفاق، والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمتين محل الاتهام بأن اتفقوا جميعاً على ارتكابهم، وساعدهم المتهمين الخامس والسادس حيث قاموا باتخاذ الاجراءات اللازمة لإخراج البضائع محل الرسائل الجمركية من مخازن شركة لوفتهانزا للشحن الجوي، والعبور بها من المنفذ الجمركي محل عمل المتهمين من الأول وحتى الثالث دون إثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها فوقعت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً هربوا البضائع الأجنبية الصنع محل الاتهام دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع علمهم أنها مهربة، كما خالفوا القواعد الاستيرادية بأن حازوا البضائع الأجنبية المستورة محل الاتهام بقصد الاتجار، و دون اتباع القواعد الاستيرادية المنظمة لذلك.