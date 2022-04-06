الكوارث تلاحق حمادة هلال في خامس حلقات مسلسل «المداح 2»

بدأت الحلقة الخامسة من"المداح٢"،

بظهور "غالب" الذى يجسد شخصيته الفنان جمال عبدالناصر، وهو عم "صابر"، بعد أن ظن الجميع وفاته في الجزء الأول من المسلسل الذي عرض رمضان الماضي.

ويطلب "غالب" من ابنته "رحاب" هبة مجدى بضرورة الابتعاد عن "صابر "، وأن تنصح شقيقتها "منال" دنيا عبدالعزيز، بالابتعاد عن سكة الدجل وأن تتابع حالتها مع أحد الأطباء أفضل لها.

بعدها تحدث الكثير من المفاجآت ل "صابر"، بعدما يدخل فى جلسة فك السحر للفتاة المسحورة "بدور"، ويكتشف أن من أصابها بمكروه شخص من داخل أسرتها، وبالصدفة يجد صورة السيدة العجوز التى تظهر له فجأة وتختفى، ليكتشف أنها والدة الفتاة المسحورة "بدور" والتى ماتت قبل عامين.

وخلال قيادته للسيارة يجد رؤية لفتاة صغيرة وخلفها كلمة البركة، ليبدأ رحلة البحث عنها بمساعدة "جميلة" ولاء الشريف، وخلال رحلة بحثه عن الفتاة التى شاهدها فى الرؤيا يستقبل خبر حريق محصوله الزراعي داخل المخزن، وعندما يذهب هناك يجد علامة تشبه قلادة "الجنية" سهر الصايغ التى ترتديها حول عنقها.

وتنتهى أحداث الحلقة بصدمة "صابر " بعدما يظهر شعار قلادة "الجنية" على رقبة والدته.