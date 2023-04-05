يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، في إياب كأس ملك إسبانيا، والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويرغب ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق في إنقاذ الموسم المحلي، حيث ابتعد بشكل كبير من تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن انتسع الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى 12 نقطة.

وخسر الريال مباراة الذهاب بكوبا ديل ري بهدف دون رد عن طريق البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الأبيض بالخطأ في مرماه.

وقبل مباراة الليلة، واجه أنشيلوتي فريق برشلونة 12مرة في مختلف المسابقات نجح في تحقيق 5 انتصارات وخسر 7 وسجل الريال تحت قيادته 20 هدف واستقبل مرماه 24 هدف.

ولا بديل لأنشيلوتي في مباراة الليلة سوى تحقيق الانتصار والتأهل لنهائي كأس الملك لمواجهة أوساسونا الذي حقق المفاجأة وقام بإقصاء أتلتيك بلباو من الدور قبل النهائي بعد انتهاء مجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

توديع أنشيلوتي بطولة كأس ملك إسبانيا، تعني اقتراب الإيطالي بنسبة كبيرة من الرحيل عن صفوف النادي الملكي، بالرغم من وجود تقارير تشير أن بالفعل كارلو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي من أجل تولي مهمة تدريب منتخب البرازيل.