من هو القاضي المسؤول عن قضية ترامب؟ وما الذي سيحدث لاحقا؟

وكتب ترامب يوم الجمعة على منصة "تروث سوشال" التي يملكها قائلاً إن القاضي ميرشان "يكرهني".

وينكر ترامب، المتهم بدفع مال مقابل شراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ارتكاب أي مخالفة.

وبدأ القاضي خوان ميرشان مسيرته القانونية عام 1994 بعد تخرجه في كلية القانون في جامعة "هوفسترا". وأمضى سنوات عدة في مكتب المدعي العام في مقاطعة نيويورك قبل أن يصبح نائب المدعي العام المساعد في مقاطعة ناسو عام 1999.

وعمل لاحقاً في منصب مساعد المدعي العام في مقاطعتي ناسو وسوفولك، قبل تعيينه قاضياً عام 2006 في مقاطعة برونكس.

وعمل قاضياً في محكمة نيويورك العليا، ليترأس قضايا جنائية منذ عام 2009.

وقال محامي الدفاع في مانهاتن رون كوبي لشبكة أن بي سي نيوز عن القاضي ميرشان "إنه رجل قانون جاد وذكي ومنصف".