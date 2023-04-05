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أفاد بيان للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 34.447 مليار دولار في مارس، بالمقارنة بـ34.352 مليار دولار في فبراير.

كان البنك المركزي أصدر بيانا جاء فيه أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت بقيمة 335 مليار جنيه لتصل إلى 7.737 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأضاف البنك المركزي، أن المعروض النقدي تراجع ليسجل 1.669 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 797.112 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 831.226 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأوضحت التقارير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 872.685 مليار جنيه مقابل 908.395 مليار جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 6.067 تريليون جنيه.

وبلغت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.628 تريليون جنيه مقابل 4.450 تريليون جنيه بنهاية 2022.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 1.438 تريليون جنيه مقابل 1.1600 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.