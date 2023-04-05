جمال علام يكشف حقيقة استقالة اتحاد الكرة

رد جمال علام رئيس اتحاد الكرة على مطالبا البعض برحيل الاتحاد بسبب اخفاقات الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وقال جمال علام في حواره مع هاني حتحوت في برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "عند الاخفاق يحدث ضغط من الرأي العام بمجرد خسارة مباراة أو بطولة وتكون هناك مطالبات بإقالة الاتحاد".

وتابع: "إعداد المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي هو الأهم، منتخب الناشئين أمر مهم، ولكن الهدف منه إعداد لاعب للمنتخب الأولمبي".

وأوضح: "اتحاد الكرة يحاسب على الاخفاقات في الناشئين، بينما في اتحادات سابقة كانت "بتكبر دماغها" في مسابقات الناشئين لكن نحن نهتم بكل المراحل".

وأكد: "لم نفكر في الاستقالة، لكن يكون هناك ضغوط إعلامية ونحن مقصرين في الجانب الإعلامي.الاتحاد يحتاج للظهور الإعلامي في الفترة المقبلة".

وكشف: "لم يحدث اي كلام من وزارة الرياضة بشأن رحيلنا حال فشل منتخب مصر الأولمبي في التأهل".