رئيس جامعة المنيا يشهد الإفطار الجماعي لأسرة طلاب من أجل مصر

شارك الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب الاتحادات الطلابية الإفطار الجماعي الذي نظمه طلاب الأسرة، في محيط مبني رئاسة الجامعة، وتناول الإفطار على مائدة واحدة، تجمع عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشهد حفل الإفطار مشاركة طلاب الأسرة بجميع الكليات، ورؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة والكليات، وبحضور الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومقرر عام الأسرة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقي الأنشطة ومديري الإدارات، ومكاتب رعاية الطلاب والأخصائيين.

وأكد "فرحات"، أن تجربة الإفطار الجماعي بين أبناء الجامعة ومنتسبيها يؤكد مدى التكاتف والتعاون بين الشباب الجامعي، ويدعو إلى الألفة والمحبة، وتوثيق الصلات، معرباً عن سعاته لتواجده بين أبنائه الطلاب، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.

وعقب حفل الإفطار قدم فريق الكورال بالجامعة أمسية رمضانية تضمنت عددا من الأغاني الدينية والتواشيح وأغاني شهر رمضان المعظم.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم اتحاد طلاب الجامعة، ورئيس الاتحاد ونائبه، والأمناء المساعدين للجان الأنشطة بالجامعة، وأعضاء لجان الاتحادات الطلابية.