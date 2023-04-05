كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 76 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8%، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز.



وذكرت النشرة، أن قيمة الواردات المصرية من قبرص بلغت 9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 24 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 62.5%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص لتصل إلى 85 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 69 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.



وأهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2022 هي: حديد وصلب بقيمة 18.5مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15مليون دولار، ورق ومصنوعاته بقيمة 10.2مليون دولار، أغذية حيوانات بقيمة 7.6 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.1 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص، الآت وأجهزة كهربائية بقيمة 3 مليون دولار، عجينة الورق بقيمة 2 مليون دولار، حبوب وأثمار زيتية بقيمة 900 ألف دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 800 ألف دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 600 ألف دولار.



وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 93.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 28%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 16.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة انخفاض قدرها 15%، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 2 مليون دولار، مقابل 1.8مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.



وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2022، كما بلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة قبرص طبقاً لتقـديرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية 2021.