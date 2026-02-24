شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، الثلاثاء، اشتباكات مسلحة خلال محاولة مجموعة تحرير شاب احتجزته عناصر تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل في المحافظة.

ولطائفة الدروز في السويداء 3 مشايخ عقل (مراجع دينية) بمواقف قد تختلف أحيانا، وهم حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف جربوع، بينما يعتبر أتباع الهجري أقلية لا تمثل الموقف الحقيقي للطائفة.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصادر محلية، قولها، إن "مجموعة مسلحة من قرية لبين في ريف السويداء الغربي، تهاجم مقرا لما يسمى قوى الأمن الداخلي التابعة لحكمت الهجري وسط (مدينة) السويداء".

وبينت أن ذلك جرى خلال "محاولة لفك احتجاز أحد الشبان"، لافتة إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين وسط أنباء عن وقوع إصابات، دون تفاصيل أخرى.

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ يوليو 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، رغم التزام الحكومة بالاتفاق وتسهيلها عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وشددت على عزمها بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.