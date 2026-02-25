برشلونة يخسر أهم أسلحته أمام أتلتيكو مدريد

تلقى نادي برشلونة صدمة جديدة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا المقررة يوم الأحد 8 مارس المقبل، بعد رفض مجلس مدينة برشلونة تفعيل المرحلة C1 في ملعب كامب نو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعني هذا القرار استمرار اقتصار السعة الجماهيرية على 45 ألف متفرج فقط، بدلًا من 62 ألفًا كانت مخططًا لها، مع بقاء المدرج الشمالي مغلقًا، وهو ما يقلص الدعم الجماهيري المتوقع للفريق الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد.

وكانت إدارة برشلونة تأمل في زيادة الطاقة الاستيعابية لتوفير أجواء حماسية تساعد الفريق على تعويض خسارة الذهاب بنتيجة 4-0 على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، لكن القرار حال دون تنفيذ هذه الخطة.