بيرجوين يغيب عن قمة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي

تأكد غياب النجم الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب اتحاد جدة، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن غياب بيرجوين يأتي بداعي الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة خلال مواجهة الحزم التي أُقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من المسابقة.

وكان الاتحاد قد سقط في فخ التعادل أمام الحزم بنتيجة 1-1، في لقاء شهد توترًا كبيرًا وحسابات معقدة على مستوى جدول الترتيب، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق في الجولة المقبلة، خاصة في ظل غياب أحد أبرز عناصره الهجومية.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 39 نقطة، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات من أجل تحسين موقعه في سباق المراكز المتقدمة، إلا أن غياب بيرجوين قد يمثل تحديًا إضافيًا أمام الجهاز الفني في مباراة الخليج.