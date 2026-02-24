الاحتلال يبدأ شق طريق استيطاني كبير في رام الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشق طريق استيطاني كبير في منطقة رام الله، في خطوة تهدف إلى ربط مستوطنات شرقي رام الله بالخط السريع 443 غربي المدينة.

وبحسب ما نشرته شبكة فلسطين الإخبارية، فإن الطريق الجديد المسمى «طريق 45» سيمر عبر مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية، وتصل تكلفته إلى حوالي 400 مليون شيكل.

ويهدف المشروع بحسب المسئولين الإسرائيليين، إلى تعزيز السيطرة على المنطقة وتسهيل التنقل بين المستوطنات ووسط الكيان.

من جهته، أشاد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسليئيل سموتريتش بالمشروع، قائلًا إنه «خطوة استراتيجية نحو وأد فكرة قيام دولة فلسطينية مستقبلية».

وأضاف أن «شق الطريق 45 لا يعد مشروع مواصلات عادي، فالمشروع عبارة عن حجر الزاوية في المشروع الاستيطاني وسط الضفة ومشروع صهيوني بالدرجة الأولى، حيث يربط مستوطنات شرقي رام الله مع وسط البلاد، وهذا سيغير الواقع على الأرض ويبسط السيادة بالأمر الواقع».

ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة مشاريع استيطانية إسرائيلية تهدف إلى توسيع سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.