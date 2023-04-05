محافظ بورسعيد يهنئ لاعبي وإدارة وجماهير المصري بالفوز على الزمالك

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إدارة ولاعبي النادي المصري والجهاز الفني والجماهير، بالفوز الكبير والمستحق على فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس بملعب برج العرب.

وأشاد محافظ بورسعيد بالروح القتالية والأداء الفني العالي من اللاعبين والإدارة الجيدة من الجهاز الفني والتي مكنت الفريق من العودة بعد التأخر بهدفين وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف كان يمكن أن تتضاعف لأكثر من ذلك، كما وجه المحافظ التحية لجماهير المصري التي تحملت عناء السفر رغم الصيام للوقوف خلف الفريق وتشجيعه.

وأكد المحافظ استمرار الدعم والمساندة لفريق المصري، لتحقيق أمال الجماهير المخلصة، وإسعاد أبناء بورسعيد العاشقة لفريقها.