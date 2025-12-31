أكي يرفض عرض وست هام ويصر على البقاء مع مانشستر سيتي

رفض مدافع مانشستر سيتي، ناثان أكي، الانتقال إلى وست هام يونايتد قبل فتح باب سوق الانتقالات في يناير، مفضلاً البقاء مع الفريق ومنافسة أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي رغم قلة مشاركاته هذا الموسم.

أكي، البالغ 30 عامًا، شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط بالدوري منذ فبراير، وخاض ثماني مباريات فقط هذا الموسم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وكان سيتي مستعدًا للتخلي عنه مقابل 21 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب الهولندي يرغب في البقاء ومحاولة استعادة مركزه في الدفاع، بعد أن حقق جميع البطولات الممكنة مع جوارديولا، بما في ذلك الثلاثية التاريخية التي ساهم فيها بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، أُشير إلى أن برشلونة أبدى اهتمامًا بضم أكي، لكن مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني يعتبر مبالغًا فيه بالنسبة للنادي الإسباني.

ويسعى الفريق الكتالوني لتعويض رحيل إينيجو مارتينيز إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، وقد يكون آكه الخيار الأمثل، ربما على سبيل الإعارة.

ينتهي عقد أكي مع مانشستر سيتي في 2027، ما يجعل الفترة الحالية مناسبة للنادي للاستفادة من بيع محتمل وإعادة استثمار الأموال في صفقة جديدة.