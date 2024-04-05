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كشف محمد فاروق، نائب ريس لجنة الحكام، عن رغبته في منح الحكام مستحقاتهم المتأخرة.

وقال فاروق في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "دائمًا أطالب بحصول الحكام على مستحقاتهم فهو أمر أساسي".

وأضاف: " الاستديوهات التحكيمية ستكون مفيدة لو كانت نقدًا للعبة وليس لحكم".

وأضاف: "نريد تواجد حكامنا في كل البطولات.. وأسعد بمشاركة حكامنا في المباريات الخارجية".

وأكمل: "محمود عاشور تعرض لمواقف كثيرة ويستحق التواجد بالأولمبياد".

وأنهى: "محمود عاشور قد يكون لديه مشكلة في اللياقة البدنية ولكن يجب أن تعمل معه نفسيًا في هذا الأمر".