كشف محمد فاروق، نائب ريس لجنة الحكام، عن رغبته في منح الحكام مستحقاتهم المتأخرة.
وقال فاروق في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "دائمًا أطالب بحصول الحكام على مستحقاتهم فهو أمر أساسي".
وأضاف: " الاستديوهات التحكيمية ستكون مفيدة لو كانت نقدًا للعبة وليس لحكم".
وأضاف: "نريد تواجد حكامنا في كل البطولات.. وأسعد بمشاركة حكامنا في المباريات الخارجية".
وأكمل: "محمود عاشور تعرض لمواقف كثيرة ويستحق التواجد بالأولمبياد".
وأنهى: "محمود عاشور قد يكون لديه مشكلة في اللياقة البدنية ولكن يجب أن تعمل معه نفسيًا في هذا الأمر".