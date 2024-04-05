 محمد فاروق يتحدث عن.. مستحقات الحكام.. واللياقة البدنية لمحمود عاشور - بوابة الشروق
الجمعة 5 أبريل 2024 6:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محمد فاروق يتحدث عن.. مستحقات الحكام.. واللياقة البدنية لمحمود عاشور

محمد جلال
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 6:02 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 6:03 م

كشف محمد فاروق، نائب ريس لجنة الحكام، عن رغبته في منح الحكام مستحقاتهم المتأخرة.

وقال فاروق في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "دائمًا أطالب بحصول الحكام على مستحقاتهم فهو أمر أساسي".

وأضاف: " الاستديوهات التحكيمية ستكون مفيدة لو كانت نقدًا للعبة وليس لحكم".

وأضاف: "نريد تواجد حكامنا في كل البطولات.. وأسعد بمشاركة حكامنا في المباريات الخارجية".

وأكمل: "محمود عاشور تعرض لمواقف كثيرة ويستحق التواجد بالأولمبياد".

وأنهى: "محمود عاشور قد يكون لديه مشكلة في اللياقة البدنية ولكن يجب أن تعمل معه نفسيًا في هذا الأمر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك