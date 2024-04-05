توقعات بزيادة البطالة في جميع الولايات الألمانية خلال 2024

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توقعت دراسة تزايد عدد العاطلين عن العمل في جميع الولايات الألمانية على مدار العام الجاري نتيجة للضعف الاقتصادي.

وبحسب الدراسة التي أجراها معهد البحوث المهنية وسوق العمل في نورنبرج، والتي نُشرت اليوم الجمعة، من المتوقع أيضا أن يرتفع عدد الموظفين المؤمّن عليهم على نحو طفيف وربما ينخفض ​​في بعض الولايات.

ووفقا للدراسة، فإنه من المتوقع تسجيل أعلى زيادة في البطالة في ولاية بادن-فورتمبرج بنسبة 6ر6%، تليها هامبورج بنسبة 1ر6%، ثم بافاريا بنسبة 8ر5%.

ومن المتوقع أن تكون أدنى زيادة في البطالة في ولايتي سكسونيا السفلى بنسبة 9ر2%، وشمال الراين-ويستفاليا بنسبة 3%.

ويتوقع الباحثون أن تسجل ولاية بافاريا أدنى معدل للبطالة بنسبة 5ر3%، تليها ولاية بادن-فورتمبرج بنسبة 1ر4%، بينما من المتوقع أن تسجل بريمن أعلى معدل بنسبة 11%، تليها برلين بنسبة 4ر9%.

وعلى المستوى الإقليمي، فمن المرجح أن تشهد العمالة الخاضعة لمساهمات الضمان الاجتماعي زيادة طفيفة بنسبة 7ر0%، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 8ر0% في غرب ألمانيا وبنسبة 3ر0% في شرق البلاد.

ويصل هذا الارتفاع إلى أعلى مستوى في ولاية هامبورج بنسبة 5ر1%، تليها برلين بنسبة 2ر1%، وبافاريا بنسبة 1%. ويتوقع الخبراء أكبر الانخفاضات في ولاية تورينجن بنسبة 4ر0% وميكلنبورج-فوربومرن بنسبة 3ر0%.