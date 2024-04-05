تظاهر العشرات في إسرائيل تأييدا لتجنيد المتدينيين بالجيش

احتشد عشرات المتظاهرين أمام منزل الحاخام دوف لانداو في بني براك، للاحتجاج على رفضه أمرا مؤقتا أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي يحظر على الحكومة تقديم تمويل للمعاهد الدينية المتطرفة التي يوجد بها طلاب مؤهلون للتجنيد.

ويدعو المحتجون لانداو إلى دعم هذه الخطوة وتشجيع الطلبة المتدينين للمساعدة في تحمل عبء حماية الدولة والمشاركة في الحرب الدائرة ضد حماس في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني اليوم.

وكتب المتظاهرون في رسالة يعتزمون تقديمها للحاخام: "لا يمكننا مواصلة تحمل العبء بمفردنا، عدم تجنيد طلاب المعاهد الدينية يضعف الجيش ويعرض أمن البلاد للخطر".

يذكر أن لانادو واحد من عميدين لمعهد سلابودكا الديني في بلدة بني براك شرق تل أبيب.

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أمرت الحكومة بتجميد تمويل مئات من المعاهد الدينية، اعتبارا من الأسبوع الجاري، في ضربة مفاجئة للائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يضم الأحزاب السياسية الأرثوذوكسية المتطرفة.

ويتمتع الرجال الأرثوذوكس المتطرفون، في إسرائيل باعفاءات عسكرية شاملة، منذ عقود من الزمن، لصالح الدراسة الدينية، وهو ترتيب قضت المحكمة العليا، مرارا بأنه غير قانوني.

جدير بالذكر أن القضية أصبحت أكثر جدلا، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، واستدعت إسرائيل على الفور مئات الآلاف من جنود الاحتياط، فيما كانت تستعد لشن هجوم بري، على الأراضي الفلسطينية.