راحة سلبية للاعبي المصري قبل الاستعداد لفيوتشر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة على ماهر منح لاعبيه راحة سلبية يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا السبت استعداداً لمباراته المؤجلة من الأسبوع 8 والتي تجمعه بفريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس 21 من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

فى شأن متصل تأكد غياب الثنائى صلاح محسن وكريم العراقى عن مباراة المصرى أمام فيوتشر لحصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بهزيمة المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين وشهدت ايضا حصول كريم العراقى على الإنذار الثالث.