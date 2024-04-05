فضل: إذا ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة لن ينافسه أحد

كشف محمد فضل، لاعب الأهلي الأسبق وعضو اللجنة السابقة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة، التي ستجرى عقب أولمبياد باريس في أغسطس المقبل.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «على المستوى الشخصي لا أنتوي الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، وأرى أن هناك 3 أسماء ستكون مرشحة بقوة هي هاني أبو ريدة، عمرو الجنايني وأحمد مجاهد بهذا الترتيب».

وأضاف: «هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي، يملك خبرات كبيرة وعلاقات رائعة داخل وخارج مصر، وإذا ترشح أبو ريدة لرئاسة الاتحاد المصري، لن يتقدم أحد لمنافسته على الأرجح».

وأتم: «لا أحد يعمل وحدة، هناك عناصر متعددة وأعضاء مجلس ولكن هاني أبو ريدة اسم كبير جدًا على المستوى الخارجي والداخلي».