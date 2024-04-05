محاصرة 9 أشخاص كانوا عالقين على طريق جبلي في أعقاب زلزال تايوان



أظهرت صور بثها تلفزيون تايوان اليوم الجمعة، إنقاذ تسعة أشخاص، كانوا عالقين على طريق جبلي، بعد وقوع أكبر زلزال ، تشهده تايوان منذ 25 عاما.

ونقلت قناة "إس.إي.تي" نيوز" الإخبارية عن امرأة، تم إنقاذها من النفق قولها للصحفيين "سمعت صوتا هائلا، يشبه الانفجار.. لم اتمكن من فعل شيء إلا الصلاة باستمرار".

لقد كانوا عالقين في نفق "ناين تيرنز" وهو جزء من ممر جبلي، في "تاروكو جورج"، حيث تشكل الصخور المتدلية أنفاقا مفتوحة، مما يعطي مناظر خلابة في المتنزه الوطني.

وفي مدينة "هوالين" شرق البلاد، حيث كان مركز الزلزال المدمر بقوة 2ر7، الذي وقع أمس الأول الأربعاء، أغلقت الطرق في المناطق الجبلية، بسبب الانهيارات الأرضية المتعددة.

وقال وزير الداخلية، لين يو-تشانج، الذي يرأس مركز "عمليات الطوارئ المركزي"، اليوم الجمعة أن مئات الأشخاص مازالوا عالقين في بعض الموقع المعزولة، في المتنزه الوطني، لكنهم ليسوا في خطر.

وكان عدد الأشخاص المعروف أنهم لقوا حتفهم بعد الزلزال الذي ضرب تايوان، قد ارتفع إلى عشرة، أمس الخميس.

وقالت السلطات إنه جرى العثور على جثمان رجل يبلغ 65 عاما من العمر في ممشى في متنزه تاروكو الوطني في شرق البلاد.

وكانت المنطقة السياحية الشهيرة في مقاطعة هوالين الأكثر تأثرا بأشد زلزال شهدته تايوان خلال نحو 25 عاما والذي وقع صباح يوم الأربعاء. الماضي

وتعتقد السلطات أن بعض الأشخاص مازالوا مفقودين في المتنزه الوطني، وقالت أمس الخميس، إن 1067 شخصا أصيبوا في الزلزال. ومازال هناك اعتقاد أن نحو 660 شخصا محاصرون، والكثير منهم في فندق بالمتنزه الوطني.