وزير بريطاني: أعضاء البرلمان الذين يتعرضون للابتزاز عليهم الاتصال بالشرطة

قال أحد الوزراء البريطانيين، بعد ورود تقارير، إن السياسيين مستهدفون، من خلال عملية احتيال مزعومة إن أعضاء البرلمان البريطاني، الذين يتعرضون للابتزاز، يتعين أن يتصلوا بالشرطة وليس حزبهم.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري على الإنترنت أنه تم الاتصال بعدد غير معروف من النواب الحاليين والسابقين لتقديم تفاصيل حول اجتماعات مسبقة مع سياسيين، في مسعى للحصول على معلومات شخصية أو حساسة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.



وقال وزير الخزانة، جاريث ديفيز أن هذا "يثير القلق للغاية" وحث هؤلاء المتضررين على الذهاب إلى الشرطة.



وذكر النائب المحافظ، ويليام دراج، أمس الخميس إنه "تم التلاعب به" لإعطاء أرقام هواتف شخصية لزملائه، لرجل، التقى به عبر تطبيق مواعدة للمثليين.



وقال النائب عن منطقة "هيزل جروف" في "مانشستر الكبرى" لصحيفة "تايمز" إنه "يشعر بالفزع" لأن الرجل كان لديه معلومات عنه للمساومة بها.