أصيب محامي وسيدة ووالدتها وآخر إثر مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص، خلال جلسة صلح، بمكتب محامي بمنطقة حلمية الزيتون بين زوج "المتهم" وزوجته ووالدتها، بسبب رفع الزوجة دعوى خلع، ما دفعه لإطلاق النيران على المتواجدين بالمكتب فأصاب المحامي وزوجته ووالدتها وآخر، ونقلوا جميعا للمستشفى لتلقي العلاج.

تعود بداية الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة داخل مكتب محاماة في حلمية الزيتون وإطلاق أعيرة نارية وقوع 4 إصابات.

وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهم حضر برفقة زوجته وآخرين من أفراد أسرتها، بغرض الصلح وفض نزعات أسرية بينهم على أثر قيام الزوجة برفع دعوى خلع ضد زوجها، وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهم.

وأضافت التحريات الأولية، أنه بحدوث مشادة كلامية بين الزوج وأسرة زوجته تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإشهار سلاح ناري كان بحوزته وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوئي ما أسفر عنه إصابة زوجته ووالدتها و وكذلك المحامي الذي تدخل لفض النزاع بين الطرفين.

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم والسلاح المستخدم، كما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.