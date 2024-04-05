محافظ مطروح يشارك أبناء دار الأيتام إفطار رمضان

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أبناء دار رعاية الأيتام بحي الشروق، إفطار رمضان، بحضور العمدة عبدالكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء الدار.

وجه محافظ مطروح التهنئة لأبناء الدار مع الترحيب بكل مطالبهم، وتقديم مزيد من الخدمات والرعاية لتحقيق الطمأنينة، ومستقبل أفضل لهم خاصة في النواحي التعليمية عبر المراحل الدراسية وإلحاقهم بالدورات التدريبية المختلفة.

ورحب محافظ مطروح خلال الاستماع لأبناء الدار بمقترح نقيب المهندسين بمطروح، تقديم دورات تدريبية لأبناء الدار في الكمبيوتر والبرامج الهندسي، وذلك بمقر فرع النقابة بعمارات حي الزهور الجديدة، والتنسيق لتقديم الخدمات الطبية والكشف مع إحدى المستشفيات بالمحافظة.