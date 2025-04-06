 الصين تتعهد بإجراءات حاسمة للرد على الرسوم الأمريكية - بوابة الشروق
الأحد 6 أبريل 2025 12:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الصين تتعهد بإجراءات حاسمة للرد على الرسوم الأمريكية

د ب أ
نشر في: السبت 5 أبريل 2025 - 11:43 م | آخر تحديث: السبت 5 أبريل 2025 - 11:43 م

تعهدت الصين باتخاذ إجراء حاسم للدفاع عن اقتصادها، بعد يوم من الكشف عن رسوم جمركية على البضائع الأمريكية والقيود على تصدير المعادن النادرة في رد فعل على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أن بكين ستواصل اتخاذ "إجراءات حاسمة" لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الأخرى.

وأعلنت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج أمس الجمعة عن فرض رسوم بنسبة 34 % على جميع الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل، في تطابق مع مستوى ما يطلق عليه رسوم ترامب المتبادلة على البضائع الصينية.

وأعلنت السلطات في بكين عن عدة إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود فورية على تصدير سبعة أنواع من المعادن النادرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك