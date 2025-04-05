سلام يبحث مع نائبة المبعوث الأمريكي استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتيجوس، ترافقها نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى وسوريا نتاشا فرانشيسكي، إضافة إلى السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، ووفد مرافق.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، تخلل اللقاء بحث في ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي حيث أثنت أورتيجوس على خطة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما الخطوات التي باشرت بها، خصوصاً رفع السرية المصرفية، ومشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات في إدارات الدولة، وخطط الحكومة للإصلاح الإداري والمؤسساتي ومكافحة الفساد، كما جرى التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وحول تطورات الوضع في الجنوب، تناول البحث التدابير التي يقوم بها الجيش اللبناني لتطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية، بالتعاون مع لجنة المراقبة العسكرية، بالإضافة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وعبّرت الموفدة الأمريكية عن الارتياح للإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

كذلك جرى تناول تطورات الوضع على الحدود اللبنانية السورية، مع التأكيد على ضبطها بشكل كامل، ومنع حصول أي توترات أو فوضى، بالإضافة إلى منع كل أشكال التهريب.

وقالت الحكومة اللبنانية في بيانها إن «اللقاء الذي دام لأكثر من ساعة، سادته أجواء إيجابية، بدأ بخلوة بين الرئيس سلام والموفدة الأمريكية».