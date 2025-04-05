مدير تعليم سوهاج يجتمع لبحث استعدادات الامتحانات للشهادة الإعدادية

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، اجتماعا موسعاً بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة ورئيس المطبعة السرية ورئيس لجنة الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية بديوان المديرية، بحضور فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية ومدحت حنفى مدير عام التعليم الفنى وياسر أمين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

قدم خلالها التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أهمية اللقاء لتعزيز التكامل والتعاون بين المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتعزيز جودة العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

شدد خلالها وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف خطط المتابعه المستمرة واليوميه بمختلف المدارس على مستوى المحافظة، للاطمئنان على إستقرار وانتظام العمليه التعليميه والتأكد على تطبيق كافه الإجراءات الخاصة بسجلات حضور وغياب الطلاب وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية بمختلف مدارس المحافظة، مشددا على ضرورة تطبيق البرامج العلاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب خاصه فى مراحل النقل بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية خلال الإجازة الصيفية، لتحسين المستوى العلمى والدراسى للطلاب وتحقيق تعليم متميز قائم على تطبيق كل الإجراءات الخاصة بتطبيق التقييمات اليوميه والأسبوعية والشهرية للطلاب بكل دقة وشفافية لضمان تحقيق مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجه بسرعه توفير كل الإمكانيات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدارسى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ للصفوف النقل والشهادات العامة ومراجعة كل الإجراءات الخاصة بتطبيق وتعميم نظام (البوكليت) فى امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للحد من فرص الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وفى إطار خطة الوزارة لتوفير بيئة صحية أمنه للطلاب وجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطه ودهان الفصول الدراسية وتشجير المدارس، مشددا على ضرورة المتابعه اليوميه لأعمال النظافة العامة داخل المدرسة بما يعزز التنافس الإيجابي بين المدارس لتحقيق بيئه صحيه وتعليمية متميزه للطلاب.

وأكد أهمية التواصل الدائم بين المدرسة وأولياء الأمور لمتابعه المستوى التعليمي لأبنائهم ، حيث وجه بسرعه تنفيذ التوجيهات الوزارية الخاصة بعقد لقاء دورى كل شهر مع أولياء الأمور عقب انتهاء امتحانات الشهر وإعلان النتائج مع المعلمين بما يساهم في تعزيز بيئه تعليمية وتربوية متميزه للطلاب.