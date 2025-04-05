عبد الحفيظ: لماذا خسر الأهلي إذا كان انسحابه من القمة قرارا صحيحا؟

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن مشهد عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، كان مؤسفًا من جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة توضيح موقف النادي الأحمر من هذا القرار.

وقال عبد الحفيظ، خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة MBC MASR 2، إن ما حدث لا يليق بكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشهد لا يمكن رؤيته في الدوريات العربية أو الأوروبية، مما يعكس وجود فوضى تضرب منظومة الكرة المصرية.

أضاف: "الأزمة شهدت أخطاءً من جميع الأطراف، بما فيهم النادي الأهلي، في ظل وجود خلاف واضح بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية".

تابع:" الانسحاب من مباراة القمة لم يكن سابقة أولى، فقد سبق للزمالك اتخاذ هذا القرار أكثر من مرة، ثم جاء انسحاب الأهلي ليزيد الأمور تعقيدًا، يبدو أن هناك تضاربًا في اللوائح، ولكن بصفتي مشجعًا للنادي، أتمنى أن يخرج مسؤول من الأهلي ليشرح أسباب الغياب عن اللقاء وخسارة ثلاث نقاط، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً: "إذا كان الأهلي يرى أن قراره بالانسحاب كان صحيحًا، فلماذا اعتُبر خاسرًا؟ نحتاج إلى تفسير واضح، كما أرفض التقليل من أهمية البطولة الحالية تحت ذريعة أن الأهلي يمتلك 44 لقب دوري، إذا كان لنا حق، فعلينا أن نحصل عليه".