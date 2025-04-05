زيلينسكي يحث حلفاء أوكرانيا على زيادة الضغط على موسكو

ألقى الرئيس الروسي باللائمة في القصف اليومي لبلاده على عدم رغبة روسيا في إنهاء الحرب قائلا إن "كل صاروخ، وكل هجوم بمسيرة يثبت أن روسيا لا تريد إلا الحرب"، وحث جميع حلفاء أوكرانيا على زيادة الضغط على موسكو وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

كما انتقد زيلينسكي رد السفارة الأمريكية في كييف على الضربة. وكتبت السفيرة بريدجيت ايه. برينك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة أنها "روعت" جراء الضربة على كريفي ريه.

وجاء في منشورها "أصيب ما يربو على 50 شخصا ولقي 16 شخصا حتفهم، من بينهم ستة أطفال. لهذا يتعين أن تنتهي الحرب".

ووصف زيلينسكي، الذي ما زالت علاقته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب متوترة، المنشور بأنه "مفاجئ على نحو كريه" نظرا لعدم الإشارة إلى روسيا بشكل مباشر باعتبارها مرتكب الهجوم.

وقال في منشور: "دولة قوية كهذه، وشعب قوي كهذا، ورد فعل ضعيف كهذا. إنهم خائفون حتى من قول كلمة (روسي) عن الحديث عن الصاروخ الذي قتل أطفالا".