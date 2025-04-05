رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات لـ«الشروق»: بدء اجتماعات تحديد سياسة تنسيق 2026

الطلاب العائدون من روسيا والسودان يبدأون التقديم في الجامعات الخاصة الشهر المقبل

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، عن بدء اجتماعات اللجنة التي صدر قرار بتشكيلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وتضم رؤساء القطاعات المعنية بكليات اختبارات القدرات ومركز الاختبارات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وستتولى مراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات لتنسيق العام الجامعي 2025/2026.



وأضاف قنديل، خلال تصريحات لـ"الشروق" أن اجتماعات اللجنة بدأت بمناقشة سياسة تنسيق 2026، وبنوك الأسئلة وقواعد الاختبارات والامتحانات لطلاب الثانوية العامة الجدد، وأماكن عقد اختبارات القدرات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك عبر وزارة التعليم العالي في وقت مبكر.

وفي سياق متصل، يبدأ الطلاب العائدون من روسيا والسودان للتقديم في الجامعات الخاصة، حيث إنه من المقرر فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو المقبلين 2025، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال اجتماع له منذ شهر، على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولة السودان الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية.

وتضمنت التوصيات الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها، والاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد على أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل "روسيا، أوكرانيا، السودان"، وبالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يتم التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.