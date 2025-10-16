 مستشاران أمريكيان: حماس أكدت أنها ستحترم اتفاق تسليم الجثامين - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 4:39 ص القاهرة
مستشاران أمريكيان: حماس أكدت أنها ستحترم اتفاق تسليم الجثامين

د ب أ
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 3:48 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 3:48 ص

أكد اثنان من كبار المستشارين الأمريكيين أن حركة حماس طمأنت الولايات المتحدة، عبر وسطاء، بأنها تعمل على إعادة جثامين الرهائن المتوفين. وقال المستشاران، اللذان لم يُصرح لهما بالتحدث علنا واطلعا الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إنهما لا يعتقدان أن حماس انتهكت الاتفاق.

وأضاف المسؤولان أن الدمار الواسع في القطاع يعقد عملية استعادة الجثث، مشيرين إلى أن الركام وبقايا الأسلحة غير المنفجرة يزيدان من صعوبة المهمة.

وأوضحت كل من حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن انتشال الرفات يمثل تحديا كبيرا بسبب الدمار الهائل في غزة، بينما أبلغت حماس الوسطاء أن بعض الجثث موجودة في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية.

