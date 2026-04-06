حقق فريق الاتفاق السعودي الفوز مساء اليوم الأحد، على نظيره القادسية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 27 للدوري السعودي 2025-26.

وبادر القادسية بالتسجيل عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق جاك هيندري في الدقيقة 40، ثم أحرز موسى ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 47، وبعدها سجل فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 47 من ركلة جزاء لصالح الاتفاق.

وفي الدقيقة 87 سجل خوليان كينيونيس الهدف الثاني للقادسية لكن خرج فريقه خاسرا بنتيجة 3-2.

ولم تكن الخسارة في النتيجة فقط لفريق القادسية، بل تعرض الثنائي محمد أبو الشامات وجاستون ألفاريز للطرد في الدقيقة 35 و90+9.

وبهذه النتيجة، يرفع الاتفاق رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد القادسية عند 60 نقطة في المركز الرابع.

وغاب أحمد حسن كوكا عن فريق الاتفاق في هذه المباراة لتكون الثانية على التوالي التي يخرج فيها عن قائمة المباراة.