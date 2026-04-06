إندونيسيا تعتزم تصدير سماد اليوريا إلى ثلاث دول وسط إغلاق مضيق هرمز

قال وزير الزراعة الإندونيسي أندي عمران سليمان، إن 3 دول طلبت استيراد سماد اليوريا من إندونيسيا في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف الوزير، خلال زيارة إلى مستودع "بولوج" وهي الشركة المسئولة عن خدمة توزيع المواد الغذائية ومراقبة الأسعار في منطقة بانايكانج برفقة نائب مدير المؤسسة مارجا توفيق في مدينة ماكاسار عاصمة إقليم سولاويسى الجنوبية اليوم الأحد: "سنصدر اليوريا لأننا دولة منتجة، وقد طلبت عدة دول ذلك. هناك ثلاث دول تقدمت بطلبات"، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

لكنه لم يكشف عن أسماء هذه الدول، موضحا أن المفاوضات لا تزال جارية.

وقال سليمان إنه يأمل أن يحقق الاتفاق قيمة مضافة وفوائد مثلى لإندونيسيا.

وأضاف: "لا تزال المفاوضات مستمرة، لذلك ستكون أسعارنا أفضل قليلا".

وأشار أيضا إلى أن الحكومة أمنت إمدادات الأسمدة منذ بداية العام من خلال شراء المواد الخام، لضمان توافرها.

وأوضح سليمان أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للحفاظ على مرونة وقدرة القطاع الزراعي.

وأكد كذلك أن التوترات السياسية في الشرق الأوسط لم تؤثر بشكل كبير في أسعار الغذاء في إندونيسيا، لأن إمدادات الأرز المحلية لا تزال مؤمنة.