11 وفاة بكورونا و1253 إصابة في الكويت خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء تسجيل 1253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 279 ألفا و 85 حالة، وتم تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 1601.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 207 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 1213 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 262 ألفا و 582 حالة.