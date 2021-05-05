مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات من سان بطرسبرج الروسية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، في أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة في عام 2018.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه لأول مرة يتم تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، حيث وصلت الرحلة رقم 4399 والتي سيرتها خطوط نوردويند ايرلاينز الروسية، مساء اليوم، وعلى متنها قرابة 90 راكباً.

وأوضحت المصادر، أنه سوف يتم تشغيل رحلات جوية بشكل منتظم بين بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، خلال الفترة القادمة بدءًا من اليوم موضحاً أنه لم يتم تحديد عدد رحلات أسبوعي بعد للشركة الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت المصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل المنقضي ومطلع مايو الجاري، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة في عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التي تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالي الشركات التي تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.