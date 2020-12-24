وزير الدفاع الماليزي يعلن إغلاق كوالالمبور لأسبوعين لاحتواء تفشي كورونا

أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب اليوم الأربعاء أنه تقرر إغلاق كوالالمبور لمدة أسبوعين، وأرجع ذلك إلى "العدد المتزايد من حالات الإصابة اليومية" بكورونا في المدينة.



ووفقا لتدابير الإغلاق، الذي سيشمل عطلة عيد الفطر، فإن الأفراد سيكونون مطالبين بالبقاء في منازلهم ما لم يكونوا يعملون في أحد القطاعات الأساسية، وسيكون مسموحا لهم بالخروج لشراء احتياجاتهم الأساسية أو الحصول على علاج طبي.



ويشمل الإغلاق، الذي سيبدأ من بعد غد الجمعة ويستمر حتى العشرين من أيار/مايو الجاري، المدارس والمطاعم، بينما سيتم السماح للمتاجر بالعمل بساعات مخفضة.



وشهدت ماليزيا الأسبوع الماضي ارتفاعا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا والتي تجاوزت الثلاثة آلاف حالة للمرة الأولى في شهرين. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ونحو 3800 إصابة جديدة يوم أمس.



وسبق أن فرضت ماليزيا إغلاقا وطنيا عاما مرتين، تم رفع الثاني منهما في شباط/فبراير الماضي.