الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 341 خرقاً للهدنة خلال خمسة أيام بجميع الجبهات

أعلن الجيش اليمنى أن مليشيا الحوثي الإيرانية واصلت خروقاتها للهدنة الأممية في جميع جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع، في ظل التزام قوات الجيش اليمنى بالوقف التام لإطلاق النار.



ونقلت ووكالة الأنباء اليمنية عن بيان الجيش اليمني القول إن مليشيا الحوثي ارتكبت 341 خرقاً خلال الفترة من 30 ابريل وحتى 4 مايو الجاري، منها 113 خرقاً في الجبهات المحيطة بمحافظة مارب، و69 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و65 خرقاً في جبهات محور تعز، و43 خرقاً في جبهات الجوف، و43 خرقاً في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة (خلال يوم العيد فقط الأثنين 2 مايو)، و4 خروقات في محور الضالع، و3 خروقات شمال وغرب صعدة، وخرقاً واحداً في محور أبين.



وأشار التقرير إلى أن الخروقات تمثلت بقيام المليشيا الحوثية بتنفيذ عمليات هجومية ومحاولات تسلل إلى مواقع قوات الجيش في مختلف الجبهات منها عملية هجومية وأكثر من 10 محاولات تسلل في أوقات متفرقة.. لافتاً الى رصد إطلاق المليشيا الحوثية 8 صواريخ خلال يومين باتجاه مناطق يمنية وسعودية آهلة بالسكان وباتجاه مواقع عسكرية منها 4 صواريخ باليستية و4 صواريخ كاتيوشا في تصعيد غير مسبوق منذ انطلاق الهدنة.



وأضاف البيان أن مليشيات الحوثي أطلقت - الاثنين الماضي - صاروخاً باليستياً من منطقة جنوب مدينة الحزم بمحافظة الجوف باتجاه مواقع قوات الجيش في الجبهات الشرقية بالمحافظة، وصاروخاً باليستياً من اتجاه المخدرة باتجاه مدينة مارب الساعة، وصاروخاً من شمال مديرية الجوبة على مواقع قوات في الردهة جنوب مأرب، واستهداف مواقع قوات الجيش في منطقة الفلج جنوب مارب بـ4 صواريخ كاتيوشا، وصاروخاً باليستياً من مديرية مستبأ بمحافظة حجة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



وأشار إلى تعرّض القرى الآهلة بالسكان طيلة الأيام الخمسة الماضية، في مقبنة غرب تعز وفي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة لاستهداف ممنهج من قبل المليشيا الحوثية بالأسلحة الرشاشة المختلفة..مضيفا ان المليشيات الحوثية استهدفت الاربعاء ٤ مايو مبنى إدارة أمن تعز المجاور لكلية الآداب وحديقة جاردن سيتي ومبنى النادي الأهلي بقذائف الهاون في عمليتين منفصلتين ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من رجال الأمن والمدنيين وألحق أضرارًا في السيارات والمنازل، وبثّت الرعب والهلع بين الأطفال والأسر التي كانت تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة.



كما واصلت المليشيا استحداث مواقع وبناء تحصينات وحفر خنادق في مختلف الجبهات.



وعلى مدى ثلاثة أيام (الأحد- الثلاثاء) ضاعفت المليشيا استحداث مواقع وخنادق وتنصيب مدافع وعيارات أمام مواقع قواتنا في حرض وفي بني حسن وجنوب شرق حيران غرب حجة، وضاعفت المليشيا الحوثية نشاطها في بناء التحصينات وحفر الخنادق وشق الطرقات باستخدام "الشيول" في مواقع متفرقة شمال وغرب وجنوب مارب، واستحدثت مواقع جديدة شمال وغرب وجنوب مارب ونصبت في بعضها مدافع وأخرى نشرت فيها قناصة.