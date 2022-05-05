الكويت: أوبك مستمرة بتنفيذ استراتيجيتها لاستعادة توازن الأسواق من خلال زيادة إنتاج النفط

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قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم /الخميس/ إن تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها (أوبك +) مستمر بتنفيذ استراتيجيته لاستعادة توازن الأسواق من خلال الزيادة الشهرية لإنتاج النفط.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط اليوم عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال40 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزاري ال28 ل(أوبك +) اللذان عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الفارس إن (أوبك +) تتابع تزايد إصابات فيروس كورونا في الصين والاغلاقات التي قامت بها بعض المدن الصينية لمنع تفشي الوباء واحتمالية تعطل الإمدادات.

ولفت إلى "انعكاسات زيادات أسعار الفائدة الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط".

وشدد الفارس على أن اتفاق اعلان التعاون يعزز أمن الامدادات في الأسواق من خلا لاستراتيجية (أوبك +) والموافقة على زيادة الامدادات في أسواق النفط ب432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو ما يضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

شارك في الاجتماع الأمين العام الجديد لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص ومحافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى المنظمة الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.