مئات الاصابات جراء سوء الأحوال الجوية وتصاعد الغبار في العراق

أفادت مصادر طبية عراقية بأن المستشفيات العراقية استقبلت اليوم الخميس مئات الإصابات بحالات الاختناق والأمراض التنفسية على خلفية سوء الأحوال الجوية وتصاعد موجات الغبار الكثيف في البلاد.

وقالت المصادر إن الفرق الطبية تعمل منذ الليلة الماضية على معالجة حالات الاختناق والأمراض التنفسية التي تعرض لها العراقيون جراء سوء الأحوال الجوية والتي اجتاحت غالبية المدن العراقية منذ الليلة الماضية وحتى اليوم.

وقال خبير الأرصاد الجوية صادق عطية ، في "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي ، إن موجة العواصف الترابية ستبلغ ذروتها الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا من هذا اليوم وستبدأ بالانحسار بعد منتصف النهار في محافظات بغداد وديالى ومدن الفرات الأوسط ثم تبدأ بعدها الرؤية بالتحسن التدريجي ظهر اليوم.

ورجح سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة على المحافظات الجنوبية.

وقررت شركة الخطوط الجوية العراقية إيقاف رحلاتها الداخلية والخارجية في المطارات العراقية على خلفية سوء الأحوال الجوية ، فيما دعت مديرية المرور العامة سائقي السيارات والشاحنات إلى توخي الحذر بسبب كثافة موجة الغبار وإنعدام الرؤيا.

وأعلنت هيئة الحشد العراقي أن قواتها تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش حاول استغلال الظروف الجوية السيئة والهجوم على نقطة سيطرة أمنية في ناحية السجر في قضاء الفلوجة ضمن قاطع عمليات شرقي الانبار.

وأوضح الحشد أن قوات الحشد أجبرت عناصر داعش على الفرار وملاحقة المهاجمين بعد وصول تعزيزات عسكرية إضافية.