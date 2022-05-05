مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحامهم للأقصى وشرطة الاحتلال تعتدي على المصلين

جدد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة الفلسطينية، بأن المستوطنين جددوا اقتحام المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت المصلين والمرابطين في صحن قبة الصخرة.

وكان نحو 600 مستوطن اقتحموا صباحا المسجد الأقصى المبارك، على شكل 22 مجموعة متتالية من جهة باب المغاربة، ومن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، ورفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.

وبالتزامن مع الاقتحامات، اعتدى جنود الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى بالدّفع والضرب والإبعاد خارج بوابات المسجد، وحاصروا الشبان في المصلى القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوبهم، ما أدى لوقوع إصابات عدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 50 مواطنا قرب باب المطهرة بينهم مسعفة، كما أبعدت سيدة جزائرية ومسنا عن الأقصى، حيث أخرجتهما من «باب السلسلة».