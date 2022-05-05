رئيس وزراء اليابان يدين إعلان روسيا منعه من دخولها

أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قيام روسيا بوضعه مع يابانيين آخرين على القائمة السوداء للأشخاص الممنوعين من دخول (موسكو).

وقال كيشيدا - حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس - إن إعلان روسيا غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيقوم بالرد بشكل مناسب من خلال فرض المزيد من العقوبات بالتعاون مع مجموعة الدول السبع وغيرها في المجتمع الدولي.

وأضاف التليفزيون أن اليابان فرضت بالفعل عقوبات على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ومئات آخرين من الروس وغيرها، مشيرا إلى أنها قامت الشهر الماضي بطرد ثمانية مسئولين روس من العاصمة (طوكيو).

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - أمس الأربعاء - أنها وضعت رئيس الوزراء الياباني ووزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" بالإضافة إلى وزراء المالية والدفاع والعدل في اليابان على "القائمة السوداء" للأشخاص الممنوعين من دخول روسيا.