أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية، اليوم الخميس، تتضمن إنشاء هيئة لتطوير الطائف ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

كما تضمنت الأوامر الملكية - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - إنشاء هيئة لتطوير الأحساء ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

كذلك تضمنت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية أيضًا إعفاء بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه.

وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للأحساء بالمرتبة الممتازة.

كما شملت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظًا لجدة بالمرتبة الممتازة.